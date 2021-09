Sorridente, mentre gioca a carte. Pelé "negli ultimi giorni ha compiuto diversi passi" durante il suo periodo di recupero in ospedale dopo l'intervento chirurgico al colon tre settimane fa, e a scriverlo è la figlia, su Instagram, accompagnando le parole con le foto che rassicureranno i tanti amanti del calcio in apprensione in questo periodo. "Mi ha insegnato a giocare a carte e mi sta battendo", scherza Kely Nascimento, con la leggenda brasiliana che appare in ottima forma, nelle foto.