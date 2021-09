Cts, oggi vertice su capienza stadi e palazzetti

Vaia: "Adesso non vaccinerei bambini, nessuna urgenza"

"In questo momento non vaccinerei un bambino, perché non abbiamo il parere dell’autorità regolatorie. Non ho detto che sono contrario alla vaccinazione dei bambini, ma abbiamo zero ricoverati tra bambini e questo per me significa che non c’è ancora l’esigenza di vaccinare i bambini”. Lo ha detto il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a ‘Domenica In’