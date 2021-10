Romania: torna l'emergenza, nuove restrizioni

La quarta ondata del contagio da Covid fa registrare numeri preoccupanti in Romania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 10.887 casi e 169 decessi. La repentina ripresa della pandemia con la forte impennata di casi ha costretto le autorità a correre ai ripari e ad imporre nuove misure restrittive alla popolazione. Non basterà più esibire il tampone negativo, ma sarà obbligatorio avere il pass vaccinale per entrare nei ristoranti, nei luoghi pubblici come cinema, teatri e sale da concerto (per tutte queste attività capienza ridotta al 50%), nonché nelle feste private come matrimoni e battesimi.