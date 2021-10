Armandino, come lo chiamavano affettuosamente a Palermo, è stato ritrovato privo di vita nella sua camera d'albergo a Londra dove si trovava per ragioni di studio. Era un grande appassionato di calcio

Un dramma scuote la famiglia Zamparini: è morto in circostanze ancora da accertare Armando Zamparini, figlio ventitreenne dell'ex patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani. Armando Zamparini si trovava a Londra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d'albergo , dove adesso lo stanno raggiungendo i genitori. Armando è l'ultimo nato a casa Zamparini, l'unico figlio nato dal secondo matrimonio.

Durante la gestione Zamparini della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento. Grande appassionato di calcio, Armandino accompagnava spesso il padre a Palermo, ma soprattutto nel ritiro estivo a Bad Kleinkirchheim. Ora la tragica notizia della sua scomparsa ad appena 23 anni in circostanze ancora da accertare.