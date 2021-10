Il River Plate vince il Superclasico: Boca ko 2-1

Il Superclasico è del River Plate. I millionarios di Marcelo Gallardo hanno vinto la sfida contro il Boca Juniors, tre anni dopo l'ultima volta in campionato (era il 2018). Finisce 2-1 al Monumental, tre punti fondamentali per il River che centra la quarta vittoria consecutiva e torna, momentaneamente, in vetta alla classifica in attesa del match tra Tallares e Defensa y Justicia. Un match sempre in controllo dei padroni di casa visto che il Boca, dopo appena 15 minuti, è rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione di Marcos Rojo: l'ex difensore del Manchester United rimedia due cartellini gialli in un minuto, prima per il fallo su Romero, poi per l'intervento in gamba tesa su Palavecino. Il River tiene in mano il pallino del gioco e passa in vantaggio al 25° minuto con il pallonetto dalla distanza di Julian Alvarez che sorprende Rossi. L'attaccante, classe 2000, raddoppia prima dell'intervallo, stavolta con un tocco sotto porta su cross dalla destra. I millionarios sfiorano anche il tris, mentre il Boca riesce ad accorciare le distanze solo nel finale con Zambrano che insacca di testa sugli sviluppi di un corner.