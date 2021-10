L’aggressione violenta all’arbitro costretto poi ad essere accompagnato d’urgenza in ospedale, senza sensi. L’arresto per tentato omicidio. Il calciatore brasiliano, William Ribeiro, della squadra San Paolo di Rio Grande, e stato arrestato lunedì dopo aver aggredito l'arbitro Rodrigo Crivellaro con un calcio alla testa, in una partita valida per la serie A2 del campionato statale del Rio Grande do Sul. L’episodio è balzato alle cronache sportive mondiali, è avvenuto al 15' della ripresa quando il team Guarani de Venancio Aires stava vincendo 1-0. Dopo aver ricevuto un cartellino giallo, l'atleta ha spinto a terra l'arbitro e lo ha poi colpito violentemente alla testa. In seguito all'aggressione, l'arbitro è rimasto privo di sensi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il giocatore è stato portato al commissariato di polizia con l'accusa di tentato omicidio. In un comunicato, il San Paolo-RS ha confermato che rescinderà il contratto dell'atleta autore della feroce aggressione.