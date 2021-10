Vaccini, Ema: ok a terza dose per immunodepressi

Bertolaso: “Lombardia pronta per terza dose a over 18 dal 22 novembre”

Inizierà il prossimo 22 novembre, in caso di via libera del Governo, la campagna della Regione Lombardia per somministrare la terza dose del vaccino anti-Covid a tutti gli abitanti over 18 che ne faranno richiesta. Ed entro maggio 2022 la campagna sarà terminata. Le dosi di richiamo potranno essere prese in considerazione almeno 6 mesi dopo la seconda dose. "Il Covid non è stato eradicato, consiglio caldamente di prepararsi per fare la terza dose", ha detto in conferenza stampa Guido Bertolaso, consulente della Regione per la campagna vaccinale.