Futsal, Serie A al via: le partite su Sky

Nella Casa dello Sport di Sky c'è anche il futsal: sui canali Sky Sport due partite a settimana. Si parte con Pesaro-Napoli, live oggi alle 18.15. Lunedì 11 ottobre la prima uscita della Serie A femminile con le campionesse del Pescara contro la matricola Bitonto FUTSAL, LA SERIE A FEMMINILE: GUIDA ALLE 12 SQUADRE. FOTO

L’alfa è l’omega. L’inizio dei campionati di futsal, altri non è che l’onda lunga di un Mondiale trasmesso da Sky che ha portato in dote nove finalisti pronti a dare battaglia e spettacolo sui parquet di tutta Italia. Dopo gli anticipi di venerdì che hanno aperto le regular season di Serie A maschile e femminile, su Sky in onda due partite, a partire da oggi.



Serie A maschile, su Sky Italservice Pesaro-Napoli Futsal La partitissima della prima giornata è il posticipo di domenica fra Italservice Pesaro e Napoli Futsal, in onda su Sky Sport Calcio alle ore 18.15. Non si poteva sognare un inizio migliore. I biancorossi sono bi-campioni d’Italia e vantano quattro argentini nel proprio roster: Borruto, Cuzzolino, Taborda e la new entry Bolo. Gli azzurri sono una matricola soltanto di fatto, sono saliti in Serie A vincendo tutte le partite di A2 (campionato e coppa), hanno fra le proprie fila due ex campioni d’Europa (Fortino e Foglia) un iridato del 2012 (Fernandinho) e un fresco campione del mondo: il portoghese Bruno Coelho. Sarà di nuovo Argentina-Portogallo nel giorno della millesima panchina in Serie A per lo Special One del futsal Fulvio Colini?