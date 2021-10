Rissa in una sfida di Prima Categoria: al pareggio al sesto minuto di recupero della Campese alcuni tesserati del club di casa, il Quiliano-Valleggia, perdono la testa e aggrediscono l'arbitro 18 enne, Mehmet Akif Kartal, trasportato in ospedale per essere medicato Condividi:

Follia nel savonese: un arbitro di 18 anni della sezione di Imperia è finito in ospedale dopo esser stato preso a pugni da alcuni tesserati della società di casa allo stadio Picasso di Quiliano al termine della sfida tra Quiliano-Valleggia e Campese, valida per il campionato di Prima Categoria. Nell'ultimo di sei minuti di recupero, dopo il gol del 3-3 definitivo siglato dalla squadra ospite, si è scatenata la furia di alcuni tesserati del club savonese, che hanno aggredito l'arbitro, il diciottenne Mehmet Akif Kartal. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri per ristabilire l’ordine, mentre Mehmet Akif Kartal è stato trasportato in ospedale per ricevere medicazioni.

Presidente Comitato ligure Figc: "Una vergogna per tutti" Le prime parole di Giulio Ivaldi, presidente del Comitato ligure Figc: "Una vergogna per tutti e per il movimento calcistico ligure, che fortunatamente non è questo. Mi rivolgo a tutti con un accorato appello: siamo alle prime giornate di campionato, abbiamo fatto una fatica immane per tenere il movimento unito durante la pandemia e ripartire come sta avvenendo. Fermiamo, per favore, la violenza nei fatti e nelle parole che la alimentano".