Si fanno quattro autogol di fila per perdere la partita e ottenere così un abbinamento migliore nei playoff. Succede nel campionato Primera B di calcio a 5 femminile, in Argentina : le giocatrici del Banfield erano in vantaggio per 2-0 sulle avversarie del Gimnasia, quando hanno deciso di perdere la partita per giocare contro una squadra ritenuta più alla portata negli spareggi promozione . I gol sono stati raccontati in un filmato postato dal Gimnasia su Twitter . La dinamica è sempre la stessa: passaggi all'indietro e il portiere del Gimnasia che lascia passare la palla alle proprie spalle.

Il Gimnasia presenta ricorso

Un comportamento antisportivo, censurato proprio dalla squadra vincitrice: "Siamo felici di aver conquistato tre punti -spiegano in un comunicato i dirigenti del Gimnasia - ma non per come li abbiamo ottenuti. Il Banfield ha segnato quattro volte nelle propria porta, non celebriamo questi comportamenti antisportivi. Visto quanto accaduto, presenteremo ricorso in Federazione". Le due squadre erano già qualificate per i playoff prima della partita e alla vigilia dello scontro diretto erano a pari punti alle spalle della capolista Almafuerte.