Infantino si trova in Israele per partecipare ad alcune iniziative per la celebrazione a un anno dalla firma degli "Accordi di Abramo". All'incontro fra Infantino e Bennett hanno partecipato anche l'ex ambasciatore americano in Israele, David Friedman e l'ex segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin.

"Perché non sognre in grande?"

"Perché non sognare una Coppa del Mondo in Israele e nei Paesi vicini? Con gli 'Accordi di Abramo', perché non organizzarli qui assieme agli altri Paesi del Medio Oriente e i palestinesi?", ha detto il numero uno della Fifa, che poi ha aggiunto: "Niente è impossibile, dobbiamo pensare in grande. Oggi ospitare un Mondiale è un'avventura molto grande, è qualcosa di più di un evento sportivo".