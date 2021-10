Cancellati gli Australian Open di golf

Gran Bretagna, ieri 42.776 nuovi casi e 136 morti

Sono 42.776 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Gran Bretagna, 754 dei quali hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sono invece 136 le persone decedute per complicanze riconducibili al Covid-19 nell'ultima giornata, aggiornando così a 138.080 il totale dei morti dallo scoppio della pandemia. Lo hanno reso noto le autorità britanniche, che aggiornando a 8.272.883 i contagi confermati in totale.