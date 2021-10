Terza giornata di regular season per il futsal maschile: Pesaro e Petrarca al comando della classifica, sorpresa Ciampino Aniene che vince anche con il Manfredonia. Domani di nuovo in campo per il turno infrasettimanale

Una coppia al comando della Serie A dopo i primi tre turni di regular season: resistono a punteggio pieno Italservice Pesaro e Syn-Bios Petrarca . I marchigiani si impongono 3-2 nel remake della finale scudetto della passata stagione: Meta Catania piegata solo a 8'' dal suono della sirena da Tonidandel. Stesso risultato e stesso epilogo per i patavini, in questo caso l'eroe di giornata è Jefferson e il punto del 3-2, contro la Feldi Eboli, arriva ad un solo secondo dal fischio finale. La grande sorpresa di questo scorcio di stagione continua ad essere la matricola Ciampino Aniene che nel match -trasmesso su Sky Sport- supera anche il Manfredonia : sofferto ma meritato 3-0 e imbattibilità mantenuta . Cade per la prima volta la Sandro Abate , sorpresa in casa dalla L84. Sugli scudi la coppia-goal Miani-Cabeça: una doppietta a testa più Josiko ed è 2-5 finale.

Secondo hurrà di fila per il Cormar Polistena che piega 5-3 il Lido di Ostia, e il Real San Giuseppe che si impone davanti al proprio pubblico costringendo la Came Dosson al terzo stop consecutivo. A sorridere per la prima volta è l'Opificio 4.0 Cmb Matera a cui basta Oitomeia per piegare le resistenze del Napoli. L'unico “x” di giornata arriva al PalaRigopiano dove Pescara e Olimpus Roma regalano un 3-3 scoppiettante.



La Serie A New Energy continua tuttavia a correre: già martedì 19 ottobre si torna in campo per il secondo turno infrasettimanale. Aprono le danze Meta Catania-Cmb Matera e Olimpus Roma-Syn Bios Petrarca, mercoledì l'epilogo con Manfredonia-Napoli e Feldi Eboli-Ciampino Aniene.