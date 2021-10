Espulso per aver aggredito... un proprio compagno di squadra. È quanto accaduto in Irlanda del Nord nel match tra Glentoran e Coleraine, valido per la nona giornata della NIFL Premiership, la Serie A del Nord Irlanda: protagonista in negativo il portiere Aaron McCarey. Accade tutto al minuto 80: il Glentoran è in vantaggio per 2-1 e Bobby Burns, terzino dei glens, perde palla a centrocampo regalando il contropiede al Coleraine che pareggia con Friel. McCarey, dopo aver subito gol, si scaglia addosso a Burns, tanto che sono dovuti intervenire i compagni di squadra McClean e Marshall per separarli. Inevitabile il cartellino rosso estratto dal direttore di gara nei confronti del portiere, uscito dal campo tra i fischi dei propri tifosi.