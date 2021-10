Settimana di Uefa Futsal Champions League: si accendono i riflettori dell'RDS Stadium di Rimini che ospiterà tra mercoledì 27 ottobre e sabato 30 il Main Round di qualificazione. Padrona di casa l'Italservice Pesaro, alla terza partecipazione consecutiva alla massima competizione europea per club.



Quattro le formazioni in gara, tre i posti disponibili per il turno “Elite”. Oltre ai marchigiani ci saranno i bi-campioni del Kairat Almaty, formazione che rappresenta il blocco principale del Kazakistan, quarta agli ultimi Mondiali disputati in Lituania. Il quintetto di Kakà, tra i favoriti alla vittoria finale, è alla sua diciottesima partecipazione, record assoluto per la manifestazione. Prima volta per i cechi del Plzen che la scorsa primavera hanno conquistato il titolo nazionale a scapito del Chrudim. Osservati speciali i russi del Tyumen che il punto più alto in Europa lo hanno raggiunto nell'edizione 2019/20, con la Final Four conclusiva conquistata ai danni dello Sporting. Durante la stessa, l'unico precedente che riguarda Italservice e Kairat: un precedente amaro visto che i kazaki con il successo per 5-3, in rimonta, contribuirono a negare a Tonidandel e compagni la possibilità di qualificarsi per l'atto finale di Barcellona.