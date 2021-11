Superati i 5 milioni di decessi nel mondo

Speranza: "Green Pass ancora fondamentale, numeri crescono"

"Noi pensiamo che in questo momento il Green Pass sia fondamentale, perché ci consente di tenere aperti tutti i luoghi della socializzazione, della cultura, i ristoranti, le scuole e le università'". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai3. "In un quadro epidemiologico diverso, faremo naturalmente tutte le valutazioni necessarie", ha aggiunto, precisando che però in questo momento "i numeri sono in crescita".