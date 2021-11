L'ex numero uno dell'Uefa Michel Platini e l'ex numero uno della Fifa Sepp Blatter sono accusati di truffa. A promuovere l'accusa contro i due è il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) elvetica "per aver illecitamente predisposto il pagamento di 2 milioni di franchi a Michel Platini da parte della Fifa". Nel dettaglio, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) "contesta a Blatter il reato di truffa, eventualmente di appropriazione indebita, subordinatamente di amministrazione infedele e falsità in documenti - si legge nella nota ufficiale diffusa dal Ministero, mentre - Platini è accusato di truffa, eventualmente di concorso in appropriazione indebita, subordinatamente di concorso in amministrazione infedele, in particolare sottoforma di complicità, nonché di falsità in documenti". "Le prove - si legge sempre nella nota - raccolte dal MPC hanno rafforzato il sospetto che il versamento a Platini sia stato effettuato senza base legale. Tale pagamento ha pregiudicato il patrimonio della FIFA e ha illecitamente arricchito Platini. Il MPC - conclude il comunicato - presenterà le proprie conclusioni in occasione del dibattimento dinanzi al Tribunale penale federale (TPF)".