Vezzali: "Fiducia in risposta Cts capienza Finals"

Rt Italia sale a 1,15, incidenza su a 53 per centomila

E' in crescita l'epidemia di Covid in Italia. L'indice Rt torna sopra l'1 per la prima volta dal 27 agosto e si attesta a 1,15, contro lo 0,96 della scorsa settimana. Su anche l'incidenza, a 53 casi per centomila (contro 46 per centomila di sette giorni fa), sopra la soglia di rischio di 50 per centomila. Sopra la soglia epidemica anche l'indice di trasmissibilità sui ricoveri ospedalieri. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Iss