Vantaggiato minaccia arbitro: squalificato 4 mesi

Quattro mesi di squalifica per aver insultato e minacciato l’arbitro. È questa la motivazione per la quale Daniele Vantaggiato, attaccante, capitano e simbolo del Livorno – squadra oggi in Eccellenza toscana – è stato fermato dal giudice sportivo fino al 4 marzo 2022. Il 37enne Vantaggiato, oltre 300 presenze in Serie B e due gettoni anche in Serie A in carriera, è stato espulso nel match contro il Perignano per somma di ammonizioni e dopo il rosso avrebbe spinto un proprio compagno di squadra contro l'arbitro. "Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica spingeva un proprio compagno di squadra contro il D.G., facendolo arretrare di circa 1 mt, senza provocargli alcuna conseguenza lesiva. Uscendo dal terreno di gioco offendeva e minacciava l'arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano", riporta il comunicato diramato dal giudice sportivo.