Mondo Gol, stasera alle 19 su Sky Sport 24

Anche nella settimana della pausa per le nazionali Mondo Gol non vi lascia soli , appuntamento confermato oggi alle ore 19 su Sky Sport 24 . In studio con Gianluigi Bagnulo e Anne Laure Bonnet ci sarà Dario Massara , in collegamento Filippo Benincampi . Nonostante lo stop dei campionati non mancheranno i gol , i migliori segnati fin qui in Premier League, Bundesliga e Ligue 1, ma anche quelli delle qualificazioni mondiali , con l’impresa della Serbia, la vittoria della Spagna e un’analisi dell’avversaria contro cui la nostra nazionale si giocherà il pass mondiale: l’ Irlanda del Nord . Poi un’ intervista a una leggenda della Premier League come Paul Ince e le solite “cringiate” , le immagini più divertenti dai campi del mondo e dal web.

Ampio spazio sarà dato al ritorno in Premier League di Steven Gerrard, nuovo manager dell’Aston Villa. Focus sulle tre panchine cambiate nell’ultima settimana nel campionato inglese, non solo quella dell’Aston Villa ma anche quella del Newcastle dove è arrivato Eddie Howe e quella del Norwich con l’incredibile storia di Dean Smith, appena esonerato dall’Aston Villa e pronto a sedersi di nuovo in panchina. Debutterà anche la rubrica "MondoScout" con Andrea Marinozzi che settimana dopo settimana ci consiglierà profili di giocatori interessanti in giro per l’Europa ma magari non ancora così conosciuti. Spazio ovviamente anche a voi da casa, con "MondoFan", la rubrica che raccoglie i tifosi di squadre estere sparsi per l’Italia. Continuate a mandarci i vostri video al numero 3427455329, se tifate una squadra in particolare all’estero raccontateci come è nata questa passione, le porte di Mondo Gol sono aperte!