Gimbe, impatto ospedali contenuto grazie a vaccini

Provincia Bolzano, un altro decesso e 425 nuovi positivi

Il bollettino quotidiano della pandemia in Alto Adige registra un nuovo decesso. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.221. Ancora elevato il numero dei nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore: sono 425, rilevati sulla base di 2.211 tamponi pcr, dei quali 562 sono nuovi test. Sono stati effettuati anche 9.299 test antigenici. Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti Covd-19 ricoverati: 8 (uno in meno rispetto ad ieri) in terapia intensiva; 71 (uno in più) nei normali reparti ospedalieri; 53 (3 in più) nelle strutture private convenzionate (postacuti) e 3 (uno in meno) in isolamento nella struttura di Colle Isarco.