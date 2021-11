Giornata diritti bambini, iniziative Museo Calcio

In occasione della giornata dei diritti dei bambini, istituita dall'ONU e che ricorre il 20 novembre, ai piccoli visitatori del Museo del Calcio di Coverciano verrà distribuita la Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport. È inoltre prevista una tariffa speciale, valida per tutto il weekend

Il Museo del Calcio di Coverciano è un luogo per le famiglie e per i bambini e, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dei bambini, il 20 novembre, istituita dall’ONU, il Museo del Calcio distribuirà ai piccoli visitatori la Carta dei diritti dei ragazzi e delle ragazze nello sport.

Inoltre, il Museo ha pensato anche ad un biglietto speciale, il Biglietto Famiglia, valido per le giornate di sabato 20 e domenica 21 novembre, al costo di 5 euro a testa (minimo 1 adulto con 1 o più bambini/ragazzi, dai 6 ai 18 anni).