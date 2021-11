Il difensore del Cagliari, capitano della Celeste, si affida a Instagram per salutare il Ct, esonerato dopo 15 anni in panchina: "Mi ha insegnato tanto, nella vita e nella carriera da calciatore. Ci ha trasmesso i valori di identità, responsabilità e amore per la nazionale, gli sarò grato per sempre. Ci ha fatto sentire la nazionale per quello che è, 'la cosa più importante delle cose meno importanti'. Grazie, Maestro"

Fa rumore l'addio tra Oscar Washington Tabárez e la nazionale uruguaiana . Il Maestro è stato esonerato dalla carica che ricopriva da 15 anni, otto mesi, una settimana e quattro giorni : un tentativo, quello della federazione, di dare la scossa alla Celeste, che al momento rischia di non partecipare al Mondiale di Qatar 2022. Tra i tanti messaggi di saluto all'allenatore 74enne, spicca la lunga lettera affidata ai social da Diego Godin , difensore del Cagliari e capitano dell'Uruguay . Godin ha pubblicato una foto in cui abbraccia Tabárez : "Riassume tutto quello che provo - scrive - mi è difficile trovare le parole giuste e scrivere in un testo tante cose che ho vissuto, emozioni, partite e cose che ho imparato in campo ma soprattutto fuori. Ora sono io che parlo a lei, Maestro, e le do ancora del lei, perchè l’ho sempre trattata con rispetto e con ammirazione ".

Godin: "Tabárez ci ha trasmesso senso di appartenenza"

leggi anche

L'Uruguay esonera Tabárez dopo 15 anni da Ct

L'ex difensore di Atletico Madrid e Inter evidenzia il "rispetto, tra di noi e con la gente" voluto da Tabárez. "Voglio ringraziarla per tutto quello che mi ha insegnato e per tutto quello in cui mi ha aiutato, nella vita e nella carriera da calciatore". Le presenze di Godin in nazionale sono 153, collezionate dal 2005 ad oggi, quasi tutte con Tabárez in panchina. "Grazie per avermi fatto giocare con la nazionale dell’Uruguay, il sogno più grande di ogni bambino e bambina del nostro paese - è l'omaggio del difensore - e poi per avermi dato la responsabilità della fascia da capitano, con tutto quello che per noi significa. Mi sono sempre impegnato anima e corpo per la Celeste, come hanno fatto tutti i miei compagni. E anche questo è merito suo, che ci ha trasmesso i valori di identità, responsabilità e amore per la nazionale". Con un insegnamento speciale, da custodire: "Ci ha fatto sentire la nazionale per quello che è, 'la cosa più importante delle cose meno importanti'. Ha fatto in modo che la nazionale diventasse parte delle nostre vite e che quel sentimento di appartenenza e di orgoglio per questa squadra, che hanno 3 milioni di uruguaiani, tornasse a farsi sentire in ogni angolo del mondo. Semplicemente, grazie Maestro!".