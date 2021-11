L'argentino vince il suo settimo Pallone d'Oro e parla di emozione diversa rispetto agli altri sei vinti negli anni precedenti: "Mi era sempre mancato qualcosa, invece quest'anno l'ho raggiunto. Vincere la Copa America mi ha permesso di essere qui: ringrazio tutti i miei compagni, voglio condividere questo premio con loro". Poi lo splendido omaggio a Lewandowski (2° classificato): "L'anno scorso lo avresti dovuto vincere, spero che France Football ti risarcisca" Condividi

Lionel Messi vince il Pallone d'Oro 2021, precedendo in classifica Robert Lewandowski e Jorginho. È il suo settimo vinto in carriera. Queste le parole dell'argentino al momento della premiazione: "Momento fantastico. È davvero incredibile tornare qui dopo due anni". L'ultima volta era stata nel 2019. Oggi Messi è tornato su quel palco collezionando il suo settimo Pallone d'Oro, all'età di 34 anni: "Non so quanto mi resti da giocare, ma spero che sia molto, perché amo giocare a calcio", ha commentato la Pulga. Poi le dediche speciali. Una su tutte: "Voglio ringraziare il gruppo e lo staff tecnico dell’Argentina. Le altre occasioni in cui avevo vinto questo premio, ho sempre avuto la sensazione che mi mancasse qualcosa. Quest’anno invece è stato il contrario: sono riuscito a raggiungere il sogno che ho atteso per anni. Credo che la Copa America vinta con l'Argentina mi abbia portato a vincere questo premio ed è per questo che voglio condividerlo con tutti i miei compagni in nazionale e godermelo con loro e con tutto il popolo argentino". Poi una dedica anche per i suoi nuovi compagni: "È la prima volta che vinco questo trofeo in una nuova società, e sono contento di essere il primo nella storia del PSG ad averlo alzato. Ringrazio tutti i miei compagni di ora, ma anche quelli del Barça, con cui abbiamo fatto una buona stagione pur senza vincere nulla oltre alla Copa del Re".

L'omaggio a Lewandowski: "Spero che France Football ti possa risarcire" leggi anche Classifica Pallone d'Oro: Messi vince per 33 punti Dopo le belle parole spese per i suoi nuovi compagni al PSG e per quelli della nazionale argentina, con cui ha condiviso "la vittoria più bella, a luglio", Messi ha voluto rendere anche un bell'omaggio anche al secondo classificato, Robert Lewandowski: "Voglio davvero dire che è un onore per me aver lottato con Robert: ogni anno dimostra che fuoriclasse sia e con che facilità segni sempre tanti gol. L’anno scorso tutti erano d’accordo perché il Pallone d'Oro lo vincesse lui". Poi si rivolge direttamente al polacco, rimasto in platea: "Questo premio lo dovresti avere: spero che France Football possa risarcirti".