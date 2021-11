Mohamed Salah ha ricevuto il premio 'Golden Foot' 2021 a Montecarlo e dopo la premiazione ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "E' pazzesco e fantastico vincere questo premio così speciale, perché tante leggende del calcio lo hanno vinto in passato e questo lo rende speciale". L'egiziano oggi è una stella del Liverpool ma non dimentica il suo passato in Italia, dal 2015 al 2017: "Penso che venire in Serie A mi abbia aiutato tantissimo. Quando ero al Chelsea dovevo cambiare tipo di calcio e cultura, e sentivo che avevo bisogno di cambiare il mio modo giocare. Così sono andato in Italia e ho giocato bene: quel periodo mi è stato molto di aiuto per arrivare dove sono ora". Salah è l'attuale capocannoniere della Premier League. Un campionato dove ha superato un certo Didier Drogba come miglior marcatore africano di sempre: "Cerco sempre di trovare le motivazioni dentro me stesso e questo mi porta a dare sempre il massimo. Non so esattamente come, ma battere il record di Drogba è stata una motivazione, perché è una leggenda. Poi ci conosciamo, è un mio amico". Ma di voglia di record e titoli non sembra sazio: "Quest'anno mi piacerebbe vincere sia la Champions League che la Premier. Non saprei scegliere se non entrambe. Ci spero".