In diretta a Sky Sport Paolo Condò ha svelato i suoi voti per il Pallone d'Oro 2021 (la deadline stabilita dagli organizzatori per esprimere la preferenza era il 24 ottobre): 1° Jorginho, 2° Benzema, 3° Messi, 4° Lewandowski e 5° Kjaer. Su Repubblica li ha poi motivati: "Jorginho quest'anno è stato il motore di due outsider (Chelsea e Italia) capaci di rovesciare ogni pronostico nelle competizioni più importanti"

CLASSIFICA - ALBO D'ORO - TUTTI I PREMI