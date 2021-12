Due partite di Serie A in diretta su Sky domenica 5 dicembre: si parte con il femminile alle ore 11 con Real Statte-Kick Off, mentre alle 18.15 in campo gli uomini con Came Dosson-Feldi Eboli

Un classico della Serie A Femminile e uno scontro tra big in piena difficoltà in e ancora alla ricerca della propria identità in Serie A maschile: saranno Real Statte-Kick Off e Came Dosson-Feldi Eboli a prendersi la scena all'Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme. Entrambe le sfide domenica 5 dicembre in diretta su Sky: la femminile alle ore 11 su Sky Sport Football, la seconda alle 18.15 su Sky Sport Calcio.