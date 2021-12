Focolaio Tottenham: in dubbio match col Brighton

Speranza: "Su proroga stato di emergenza discussione in corso"

Le discussioni sulla proroga o meno dello stato di emergenza in Italia "non sono ancora mature in seno al governo, aspetteremo ancora il tempo necessario per consolidare una riflessione che sicuramente è in corso e poi faremo le nostre valutazioni". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio Salute.