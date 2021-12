E' passato un anno dalla scomparsa di Paolo Rossi ma "i ricordi legati a lui non passano mai. E Pablito rimarrà sempre con noi" le parole di Beppe Bergomi a Sky Sport 24. "E' sempre stato un esempio per noi", ammette Tardelli, collegato da Zurigo dove si è svolto un evento di commemorazione alla presenza di molti ex compagni e della famiglia

L'UOMO DELLA DOMENICA DEDICATO A PAOLO ROSSI