Con un gol per tempo l' Audace Verona sbriga la pratica derby e ritrova il sorriso che mancava da ben sei partite: di Katherine De Brito e Katia Coppola le firme sul 2-0 dell'Emilia-Romagna Arena. Resta a secco il Padova che nei 40' effettivi non riesce a superare mai De Berti. Zero è anche il conto delle vittorie delle patavine che sin qui hanno racimolato un solo punto. Ad aprire il programma dell'ottava giornata di Serie A Femminile erano stati i successi di Italcave Real Statte, a Sassari, e Città di Falconara a Rovigo , tana del Granzette, ex seconda forza della classe, stesa con un netto 6-0 a domicilio. Blitz anche per Pescara, a Bisceglie, e Marbel Bitonto sul campo del TikiTaka Francavilla . Tra Kick Off e Lazio l'unico pari di giornata.

Tutto facile per l'Italservice Pesaro nella seconda sfida targata Sky: gli uomini di Colini superano un volenteroso Cormar Polistena con un netto 4-0 mettendo in fila l'undicesimo risultato utile, accorciando ancora sulla capolista Syn-Bios Petrarca ora distante quattro lunghezze. Petrarca che non va oltre il 4-4 a Ciampino. Pari e patta anche tra Opificio 4.0 CMB Matera e Real San Giuseppe. Primo hurrà casalingo per il Vitulano Drugstore Manfredonia: L84 battuto di misura. Minimo vantaggio anche per l'Olimpus Roma in casa di una Came Dosson sempre più in crisi di risultati. Il Napoli si conferma contro il Pescara e si affaccia per la prima volta ai piani alti della classifica. Colpo Sandro Abate a Catania. Chiude il 2-0 della Feldi Eboli al Todis Lido di Ostia.