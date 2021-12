Globe Soccer Awards 2021, i candidati ai premi

Più di 5 milioni di voti per la selezione dei finalisti per i Dubai Globe Soccer Awards. I tifosi da più di 200 Paesi hanno decretato i loro preferiti: ha inizio oggi il secondo round di votazioni per scegliere i vincitori. Il 27 dicembre la premiazione live su Sky Sport. Tra gli italiani Roberto Mancini, Bonucci, Chiellini e Donnarumma; in lizza anche la Nazionale e Pastorello Condividi

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski e Lucy Bronze, sono tra i confermati finalisti per la dodicesima edizione dei Dubai Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 27 Dicembre, tra l’Al Wasl Plaza di Dubai Expo 2020 e l’Armani Pavilion, presso l’Armani Hotel Dubai.

I finalisti scelti dai tifosi di tutto il mondo Il calcio è lo sport del popolo, e per questo per il secondo anno consecutivo i finalisti per le 12 categorie di premio sono stati interamente scelti dai tifosi di tutto il mondo, che nei giorni scorsi hanno votato per i loro giocatori, club e allenatori preferiti per la stagione 2020-21. I due vincitori per la categoria di Player Career Award, che ogni anno premia la carriera delle leggende del calcio di oggi e di ieri, saranno invece rivelati direttamente durante la serata degli Awards.

Best Men's Player of the Year Una delle più attese categorie – Best Men’s Player of the Year – vede Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski tra i finalisti, tra altri nomi del calibro di Kylian Mbappé, Karim Benzema e Mohamed Salah. Best Men's Club of the Year Per il Best Men’s Club of the Year invece i club finalisti sono Atletico Madrid, Chelsea, Flamengo, Manchester City, Al-Ahly e Al-Hilal.

Best Women’s Club of the Year Il primo Award per la categoria di Best Women’s Club of the Year, vede invece nella rosa finale di candidati Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e Paris Saint Germain. Best Women’s Player of the Year La vincitrice 2019 del premio di Best Women’s Player of the Year, la calciatrice di Manchester City e della Nazionale Inglese Lucy Bronze, torna nella rosa delle finaliste per la stessa categoria insieme con Jennifer Hermoso, Samantha Kerr, Lieke Martens, Alex Morgan e Alexia Putellas.

Best Defender of the Year e Best Coach of the Year Tanta Italia tra i finalisti per il Best Defender of the Year con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini al fianco di Trent Alexander-Arnold, César Azpilicueta, Rúben Dias e Antonio Rüdiger, insieme ai quali non poteva mancare il coach Roberto Mancini, finalista per la categoria di Best Coach of the Year insieme con Didier Deschamps, Hansi Flick, Josep Guardiola, Lionel Scaloni e Thomas Tuchel.

Best Goalkeeper of the Year e Best National Team of the Year Candidato tra i finalisti per la sua categoria di appartenenza anche il portiere della Nazionale Italiana, Gianluigi Donnarumma, per il premio di Best Goalkeeper of the Year, insieme con Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Edouard Mendy e Manuel Neuer, come del resto è in lizza la stessa Nazionale Italiana per il premio di Best National Team of the Year, in finale con Brasile, Francia, Marocco e Argentina. Federico Pastorello ed Ausilio, sono gli ultimi finalisti azzurri, tra i procuratori e i direttori, entrambi coinvolti nel più importante trasferimento estivo: Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea. I finalisti scelti dai tifosi di tutto il mondo per le 12 categorie

