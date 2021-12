Attimi di tensione sugli Champs-Elysées. I tifosi algerini sono scesi sotto l'Arco di Trionfo per celebrare la vittoria della propria nazionale di calcio in Coppa Araba e la situazione è degenerata, con cariche della polizia. Il prefetto aveva vietato assembramenti in vista del possibile esito del torneo: 131 verbali registrati. Scene simili erano successe due anni fa, quando l'Algeria vinse la Coppa d'Africa. In quel caso ci fu anche un morto a Montpellier

Sugli Champs-Elysées di Parigi è successo quello che le autorità temevano: la nazionale di calcio dell'Algeria ha vinto l'edizione 2021 della Coppa Araba (1-0 in finale contro la Tunisia) e un buon numero di tifosi algerini è sceso nel viale più famoso della capitale francese per festeggiare. Ciò è accaduto nonostante l'ordinanza del prefetto che, poche ore prima della finale del torneo, aveva annunciato il divieto di assembramenti nel centro di Parigi per festeggiare l'eventuale trionfo. L'ordinanza non è stata rispettata dai tifosi algerini, e le forze dell'ordine sono intervenute subito nel tentativo di evitare gli assembramenti. La situazione è degenerata dopo pochi istanti: la polizia francese è intervenuta con cariche per disperdere la folla in festa. Nei pressi dell'Arco di Trionfo ci sono stati attimi di caos e panico, in cui sono rimasti coinvolti anche turisti e famiglie. Come riporta la polizia locale, alle ore 21:15 sono stati registrati 130 schedature per il mancato rispetto dell'ordinanza.