Dal Cruzeiro al Cruzeiro. Ronaldo torna nel club che lo lanciò negli anni '90, ma stavolta sotto un'altra veste. Non più calciatore, ma proprietario. Il Fenomeno, infatti, è ufficialmente il nuovo patron del Cruzeiro . Ad annunciarlo è stato il presidente della Raposa, Sergio Ramos Rodrigues, in un video insieme a Ronaldo. Sorrisi e un brindisi a suggellare l'accordo, ma il brasiliano, che da calciatore ha giocato 47 partite con il Cruzeiro prima del passaggio al Psv Eindhoven nel 1994, è già focalizzato sul campo: " Ho molto da restituire al Cruzeiro - spiega l'ex attaccante - Voglio portare il club dove merita, c'è molto da lavorare. Sono felice di aver portato a termine questa operazione, adesso ci servirà forza e unità con i tifosi. Abbiamo molta ambizione".

I dettagli dell'operazione

Ronaldo, già azionista di maggioranza del Valladolid, ha acquistato il 90% delle azioni del Cruzeiro per circa 400 milioni di reais brasiliani (circa 62,5 milioni di euro) attraverso la Tara Sports, società di proprietà di Ronaldo già utilizzata per l'acquisto del Valladolid. Il primo obiettivo sarà quello di riportare il Cruzeiro in Serie A dove manca dal 2019 dopo la retrocessione a sorpresa in Serie B. "Siamo il club che ha rivelato Ronaldo al mondo. E ora è Ronaldo che ci sta aprendo le porte del mondo - ha detto l'attuale presidente Sergio Santos Rodrigues - Lavoravamo da tempo per arrivare a questo accordo".