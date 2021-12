L'ex campione brasiliano si trovava ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 9 dicembre, per seguire un ciclo di cure in seguito all'operazione alla quale è stato sottoposto per rimuovere un tumore al colon. "Il paziente è stabile e proseguirà il trattamento di chemioterapia in seguito", si legge nella nota dell'ospedale

Una bellissima notizia per il calcio brasiliano, ma per tutto il mondo del pallone: Pelé è stato dimesso dall'ospedale e potrà trascorrere le vacanze di Natale a casa, in compagnia della sua famiglia. L'ex campione era ricoverato all'istituto Albert Einstein di San Paolo, per affrontare un ciclo di cure legate all'operazione a cui era stato sottoposto per rimuovere un tumore al colon. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pelé, attraverso il proprio profilo Instagram: "La foto sorridente non è casuale. Come vi avevo promesso, trascorrerò il Natale con la mia famiglia. Sto tornando a casa. Grazie per tutti i messaggi gentili".