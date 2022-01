Ronaldo il Fenomeno positivo: "Ha lievi sintomi"

Il Fenomeno, attualmente in isolamento, era atteso a Belo Horizonte per il 101° anniversario del club e la prima conferenza stampa da proprietario. "Ronaldo è dispiaciuto di non poter partecipare alle attività previste" spiega il Cruzeiro sui social

Salta la prima uscita pubblica di Ronaldo da proprietario del Cruzeiro. Il club ha annunciato la positività al Covid-19 del Fenomeno che era atteso a Belo Horizonte per festeggiare il 101° anniversario del club. Ronaldo, spiega il Cruzeiro, ha lievi sintomi, ma sta bene e si trova attualmente in isolamento: "Il Fenomeno è dispiaciuto di non poter partecipare alle attività previste nei prossimi giorni presto annunceremo il nuovo programma". Tra gli appuntamenti in agenda c'era anche la prima conferenza stampa (prevista lunedì) di Ronaldo che lo scorso 18 dicembre ha acquistato il 90% delle azioni della SAF, la società che controlla il Cruzeiro, per 400 milioni di reais brasiliani (circa 62,5 milioni di euro).