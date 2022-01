Morto Mario Macalli, ha guidato per 18 anni la C

E' morto a 84 anni Mario Macalli, storico presidente della serie C dal 1997 al 2015. La nota della Lega Pro: "I club lo piangono con dolore, ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia".

Il calcio italiano piange Mario Macalli. L’ex presidente della Lega Pro dal 1997 al 2015 si è spento dopo una lunga malattia all'età di 84 anni.La notizia è stata data sui social dall'attuale presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. "È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia".