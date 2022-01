Quasi 10 milioni i contagi da inizio pandemia

Covid a Pechino, 78 contagi legati a Olimpiadi Invernali

Sono finora 78 le persone giunte a Pechino per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 a essere risultate positive al test del Covid-19. Lo rende noto il Comitato Organizzatore dell'evento sportivo al via il mese prossimo, negli ultimi dati diffusi on line. Di questi, 72 persone sono risultate positive dal 4 al 22 gennaio scorso (39 all'arrivo all'aeroporto, mentre altre 33 si trovavano già all'interno della bolla) a cui se ne sono aggiunti altri sei oggi. Tra gli ultimi positivi riscontrati, quattro sono nuovi arrivi, di cui uno appartenente al team degli atleti o dei funzionari delle squadre, e altri tre sono, invece, personale collegato alle Olimpiadi Invernali. Gli ultimi due contagi confermati si trovavano già all'interno della "bolla" organizzata per separare gli atleti e lo staff delle Olimpiadi dal pubblico, in base alle misure anti-pandemiche in vigore.