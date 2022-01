Scozia e Galles allentano regole dopo il picco di Omicron

Allineandosi a quanto deciso dal governo britannico in Inghilterra, anche Scozia e Galles alleggeriscono le loro restrizioni anti-Covid dopo aver superato il picco dei casi di Omicron. Come annunciato dalle autorita' di Edimburgo, le regole sul distanziamento fisico di due metri e sull'uso di mascherine in determinate circostanze (come ad esempio per gli adulti negli eventi con bambini, per gli addetti alla reception e nelle funzioni religiose) vengono allentate