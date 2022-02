Dalla Colombia arriva un curioso metodo di marcatura sui calci piazzati: una barriera umana che ha l’obiettivo di impedire agli avversari di avanzare in anticipo: l’idea dell’allenatore spagnolo Jonathan Risueño per una squadra che sogna di approdare presto nella massima divisione

L’importanza delle squadre ‘fisiche’ in grado di aggredirti, anche e soprattutto sui calci piazzati, è innegabile nel mondo del calcio. Arriva dalla Colombia una curiosa innovazione che non può non incuriosire. La squadra colombiana del Bogota Fc ha inventato un metodo per difendere sulle punizioni: quasi tutta la squadra, con le mani intrecciate forma una barriera fuori area per impedire l’avanzata dei rivali. Solo al momento della battuta si slegano e ognuno va a coprire la propria zona. Nessuno degli avversari può quindi prendere il tempo alla squadra che difende, che può mantenere così il giusto ordine ed essere pronta a reagire. La storia l’ha raccontata il giornalista Gonzalo de Feliche sul suo account Twitter.