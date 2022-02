1/11

NICOLO’ BARELLA AL COMO (gennaio-giugno 2016)

Cresciuto nel Cagliari, con cui debutta in A nel gennaio 2015 (non ancora diciottenne), a metà della sua seconda stagione in rossoblù, in Serie B, passa in prestito al Como (sempre in B), dove riesce a giocare con continuità da titolare. A giugno il ritorno al Cagliari