Singolare squalifica in Serie D. Paolo Lomasto, difensore della Cavese, è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo "per avere urinato nel campo per destinazione durante la fase di riscaldamento". Il fatto è accaduto la scorsa domenica, durante il match tra Santa Maria Cilento e Cavese del girone I di Serie D. Lomasto parte della panchina e nel secondo tempo inizia il riscaldamento. Qui, però, accade l'inconveniente: il giocatore, colto da un bisogno fisiologico urgente, decide di fare la pipì in campo. Una scena notata dall'arbitro che ha espulso il calciatore.