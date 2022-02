Futsal, Serie A maschile: i risultati del weekend

All'Olimpus Roma il derby laziale in diretta Sky, al Syn-Bios Petrarca il titolo di campione d'inverno ed a Ciampino Aniene e Pescara l'aritmetica qualificazione alla prossima Final Eight di Coppa Italia 2022. Si chiude con questi verdetti il girone di andata di Serie A New Energy, al netto di due sfide rinviate al primo marzo prossimo: si tratta di Feldi Eboli-L84 e, soprattutto, Came Dosson-Sandro Abate che lascia una finestra aperta, in ottica accesso alla fase finale di Coppa, agli avellinesi ai quali potrà bastare anche un pareggio fuori casa. Per i restanti sette-ottavi i giochi sono fatti.