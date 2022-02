Marco Verratti investe nel futuro. Il centrocampista italiano è il primo giocatore al mondo a entrare nel mondo del metaverso: il classe '92, infatti, ha acquistato una delle 25 isole digitali messe in vendita su The Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in NFT di lusso. Queste isole comprendono quattro diverse dimensioni con una varietà di caratteristiche di lusso, tra cui opzioni per eliporti, porti privati, mobili, beni e possibili personalizzazioni di interni ed esterni. Le ultime isole sono state riservate solo a personalità con almeno un milione di follower sui social media e alla fine sono andate tutte esaurite: tra gli acquirenti c'è un altro calciatore, Kingsley Coman del Bayern, oltre a Ana Ivanovic e Stanislas Wawrinka tra gli sportivi.



“Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso - ha dichiarato Verratti a Cointelegraph Italia -. Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox. Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e, perché no, anche attimi di vita privata. Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato”.

Cos'è il metaverso?

Il metaverso è un universo digitale dove si possono creare degli avatar e vivere esperienze virtuali: socializzare con altri utenti, creare oggetti o proprietà virtuali, costruire o acquisire beni immobili, partecipare a conferenze, concerti e tanto altro.