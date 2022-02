Tutte le partite dei nostri campionati in programma questo fine settimana cominceranno con cinque minuti di ritardo rispetto all’orario inizialmente stabilito. È questo il simbolico gesto deciso dalla FIGC in segno di vicinanza e solidarietà rispetto a quanto sta succedendo in Ucraina: un messaggio con il quale il calcio italiano scende in campo unito per la pace, in un momento così complesso per l’Ucraina e per il mondo intero. "Senza distinzione, professionisti e dilettanti, si uniranno in un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina", si legge nel sito ufficiale della Figc.