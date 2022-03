In un'intervista rilasciata al The Athletic, Mario Balotelli (oggi in Turchia, all'Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella) ha parlato delle differenze tecniche tra lui e due tra i giocatori più forti di sempre, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: " Sono sicuro al 100% che la mia qualità sia sullo stesso piano di giocatori come loro, ma ho perso qualche opportunità . Sai, può succedere....". Poi ha specificato: "Oggi non posso dire che sono forte come Ronaldo, perché quanti palloni d'oro ha vinto Cristiano? Cinque? Nessuno può paragonarsi a Messi e Ronaldo, ma se parliamo di qualità, non ho nulla da invidiare loro, a essere onesto ".

E dopo i paragoni con Messi e CR7, Balotelli ha anche espresso il suo parere su quello che, secondo lui, è stato l'errore più grande commesso nella sua carriera: "Lasciare il Manchester City" . L'attaccante si spiega: "Quando me ne sono andato (gennaio 2013, ndr) ho continuato a giocare bene nel Milan per un anno e mezzo, ma dopo ho avuto qualche problema . Oggi che sono più grande, riconosco che non avrei dovuto lasciare il City in quel momento. Vedendo il club crescere, crescere e crescere, credo che avrei potuto stare lì per molto tempo, come Sergio Aguero, e magari avrei potuto anche vincere un Pallone d'Oro . Ne sono sicuro".

Obiettivo Mondiale

Infine, Balotelli ha parlato della Nazionale. Il suo scopo è chiaro: "L'unico obiettivo che ho è andare in Nazionale e provare a portarla al Mondiale, cercando anche di arrivare ai primi tre posti in campionato con l'Adana. So che non è facile, ma sono queste le cose più importanti per me in questo momento. Sento che può essere così per il resto della mia carriera, ed è quello che voglio, voglio solo tornare in Nazionale. Gli ultimi due anni non sono stati molto facili per me, a Monza e Brescia. Ho avuto anche degli infortuni. Per me la normalità dovrebbe essere essere in Nazionale. La cosa che non è normale è quando non lo sono. Quindi ovviamente sto lavorando per essere lì a marzo quando avremo le qualificazioni e spero di essere convocato".