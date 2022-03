Il centrocampista ex Juventus e Real Madrid ha parlato dei trascorsi con il campione portoghese: "Ho conosciuto due Ronaldo, a Madrid faceva parte della squadra ma a Torino era più maturo, anche se sempre egoista". Il tedesco ha ricordato anche il rapporto con Mourinho: "Quando mi hanno detto che mi voleva non ci credevo. Mi ha chiesto quali fossero le mie aspettative e io ho detto che volevo vincere. È stato fantastico"

La chiamata di José Mourinho, il rapporto con Cristiano Ronaldo e non solo. Intervenuto ai microfoni di ESPN, Sami Khedira, ex centrocampista del Real Madrid e della Juventus, ha analizzato la sua carriera. Il tedesco si è soffermato soprattutto sul suo rapporto con i due portoghesi, entrambi conosciuti nel corso della sua esperienza ai Blancos. Campione d’Europa con la maglia dell'U21 nel 2009, l'anno dopo è stato anche protagonista del Mondiale nel quale la Germania venne sconfitta in semifinale dalla Spagna. Il centrocampista ha ricordato i momenti e le emozioni provate nei giorni successivi, quando arrivò la chiamata che ha cambiato la sua carriera: "Ero davvero sconvolto e depresso. Poi ho ricevuto un messaggio da mio fratello. Mi ha detto: 'Mourinho ti ha chiamato, vuole che tu sia il suo numero 6'. Non pensavo che Mourinho fosse interessato a me, ma poi ho chiamato José e lui ha detto: 'Sì, sei un giocatore incredibile e un ragazzo incredibile, voglio che tu ti unisca a me al Real Madrid'".