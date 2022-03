Pomeriggio di follia in Messico, durissimi scontri tra i tifosi durante la partita Queretaro-Atlas della prima divisione nazionale. Intorno al 60' la situazione fra i sostenitori è degenerata sugli spalti ed è proseguita in campo. A differenza di quanto diffuso nelle ultime ore, secondo i canali ufficiali della Liga messicana non ci sarebbero morti: 22 i feriti, due dei quali gravi. Rinviate le altre partite della 9^ giornata di campionato

Una giornata di follia all'Estadio La Corregidora, durissimi gli scontri fra tifosi durante la partita tra Queretaro ed Atlas. L’incontro della Liga messicana, la massima divisione nazionale, è degenerato intorno al 60’ mentre la squadra ospite era in vantaggio 1-0. Le due tifoserie hanno alimentato una violentissima rissa sugli spalti, situazione degenerata anche in campo. Le autorità avevano infatti aperto i cancelli che separano le tribune dal terreno di gioco per permettere alle famiglie di mettersi al riparo dalle violenze, ma i sostenitori hanno spostato immediatamente gli scontri proprio in campo. Le crude immagini che circolano sui social network mostrano aggressioni a colpi di bastoni, sedie e anche armi da taglio. Match immediatamente sospeso così come le restanti partite della 9^ giornata di campionato (Pumas-Mazatlan, Pachuca-Tigres e Club Tijuana-San Luis).