Scontri tra tifosi a Belo Horizonte: un morto

Il ragazzo, 25 anni, è stato colpito da un proiettile all'addome. La rissa è stata organizzata sui social. Come ha spiegato il tenente colonello Micael Henrique Silva ai media locali, un gruppo dei tifosi del Cruzeiro (Blue Mafia) si è recato sul posto soltanto per combattere

Finisce in tragedia la sfida tra Cruzeiro e Atletico Mineiro. In seguito ad alcuni scontri tra le due tifoserie, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita. Durante la rissa, che ha coinvolto circa 50 persone, il giovane è stato colpito da un proiettile all’addome. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale, dove il tifoso è morto poche ore dopo. Il fatto è accaduto a Belo Horizonte e a rimanere ferita è stata anche un’altra persona, che sarebbe in condizioni non preoccupanti. Un vero e proprio combattimento all’interno del quartiere Boa Vista. Sul campo invece il trionfo dell’Atletico Mineiro per 2-1, grazie ad una rimonta completata al 97’.