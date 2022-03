Il quotidiano francese L'Equipe annuncia e presenta i quattro nuovi cambiamenti per l'assegnazione del 'Pallone d'Oro': da questa stagione, si prenderanno in considerazione le prestazioni dei giocatori non più delle annate solari (da gennaio a dicembre) ma seguendo il calendario calcistico (da agosto a luglio). E per i criteri, in primo piano si giudicheranno le prestazioni individuali, in seguito quelle collettive. Tutte le novità sul prestigioso premio