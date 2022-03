Iss: nell'ultima settimana 3,3% di reinfezioni

Umbria, ricoveri stabili ma salgono nuovi casi

Si mantengono sostanzialmente stabili i ricoverati Covid in Umbria, 160 complessivamente, uno in più rispetto a ieri, cinque dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. Continua la risalita degli attualmente positivi, 15.048, il 5 per cento in più rispetto a sabato, pari a 713 unità. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.824 nuovi casi e tre decessi. Sono stati analizzati 2.324 tamponi e 7.233 test antigenici, con un tasso di positività pari al 19 per cento contro il 17,86 di sabato il 14,58 dello stesso giorno della scorsa settimana.